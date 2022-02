e.f.

ha siglato un accordo di licenza conper la realizzazione del suo primo profumo che andrà sul mercato dal 2023. La milanese Angelini Beauty è una business unit della holdingche si occupa di dermocosmesi (skincare & suncare) e fragranze con marchi della moda in licenza come«L’incontro tra il nostro dna e la capacità di Chiara Ferragni di interpretare i desideri dei “nativi digitali” è la base di questo nuovo progetto, ispirato a un’idea di futuro nel segno dell’inclusività, dell’unicità e della libertà di autodeterminazione di ciascuno», ha spiegato, presidente e amministratore delegato di Angelini Beauty.«Sono molto orgogliosa di questo accordo - commenta l’imprenditrice digitale e influencer - perché andrà a completare l’offerta della categoria beauty a marchio Chiara Ferragni. Il mondo delle fragranze è un’opportunità di ulteriore crescita e l’ultimo tassello verso la creazione di un marchio lifestyle».Come emerso nelle scorse settimane,, azienda a cui fa capo il brand, è alla ricerca di un fondo che entri nel capitale per far crescere il suo business e per questo ha dato mandato a. Chiara Ferragni spazia ormai nei segmenti abbigliamento, calzature, kidswear, intimo make-up e cartoleria che nel 2021 hanno generato un fatturato aggregato di 26 milioni di euro.I ricavi si sono attestati a 4,6 milioni, registrando un aumento del 300% rispetto al 2020. L’ebitda del periodo è stato pari a 1,2 milioni, in crescita del 240%, mentre l’utile è stato pari a 800 mila euro (+23%). Per il 2022 l’azienda prevede un fatturato aggregato di 61 milioni (di cui ricavi da royalties per 12,5 milioni, +172 %) e un margine operativo lordo di 2,4 milioni.