Niente più spiagge alle Hawaii o saline della Camargue per Jacquemus. Simone Porte Jacquemus sceglie infatti di tornare a Parigi per la sua prossima sfilata fuori calendario, che si terrà il 12 dicembre in una location ancora top secret.

Le Raphia è il titolo della collezione coed, rivela wwd.com, che sarà sotto i riflettori in contesto sicuramente d’impatto per generare il massimo traffico su Instagram, dove la griffe conta 5,1 milioni di follower.

Grazie alla sua conoscenza in ambito digital, la casa di moda ha raddoppiato le vendite nel 2021 ed è sulla buona strada per fare il bis nel 2022, con l’obiettivo di raggiungere i 500 milioni di euro di ricavi entro il 2025.

Il brand ha da poco aperto una boutique temporary in Avenue Montaigne a Parigi, che è diventata immediatamente instagrammabile grazie alla sua caratteristica più insolita: una gigantesca macchina per popcorn, che invita i clienti a servirsi da soli.

Di recente Jacquemus ha siglato una collaborazione con Nike, ottenendo un riscontro talmente positivo dai consumatori (ben 500mila collegamenti al debutto), che il sito web è andato in tilt.