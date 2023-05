In attesa di presentare a Pitti Uomo la nuova collezione SS24, che punta molto sulla giacca-sahariana, Stefano Ricci è stato protagonista di un evento a Viareggio, dove ha firmato la nuova Suite Presidenziale del Grand Hotel Principe di Piemonte.



140 metri quadrati con arredi in legno di radica californiana e marmi pregiati al secondo piano dell’hotel - di proprietà dell’imprenditore toscano Stefano Nesti e affacciato sulle spiagge della località della Versilia - con ingresso e due camere da letto, di cui una dotata di spa, una sala, una sala da pranzo con cantinetta per i vini e tre bagni.



«Questa suite rappresenta la prima tappa di un percorso che stiamo approcciando e che suscita già tanto interesse nel mondo - ha raccontato Niccolò Ricci, amministratore delegato di Stefano Ricci al quotidiano La Nazione -. Pensiamo di sviluppare con altri progetti questo nostro impegno».



Niccolò Ricci ha parlato anche di un inizio anno in crescita: +45% nel primo trimestre 2023, grazie a una forte ripresa del mercato cinese oltre a risultati di grande respiro in Stati Uniti (+9%) ed Europa (+38%).



L'azienda ha chiuso il 2022 superando i 150 milioni di euro di fatturato e consolida il business internazionale con nuove aperture a Madrid, Pechino, Singapore.

