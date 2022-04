François-Henri Pinault, numero 1 di Kering, è attratto dal Metaverso. Tanto che pensa, come ha dichiarato all'assemblea degli azionisti, di volare insieme a parte del suo team in California, per incontrare i manager di alcune aziende della Silicon Valley in modo da esplorare ulteriormente il potenziale di questo mondo nuovo e virtuale.



Fin da quando si è iniziato a parlare di Metaverso, l’approccio del gruppo francese da quasi 18 miliardi di euro di ricavi è sempre stato quello di testare e imparare velocemente, come dimostrato dall’attitudine da first adopter di Gucci e Balenciaga, che stanno investendo massicciamente su questo universo virtuale da condividere.



Sempre nell'ottica di accrescere il know how nel campo digitale e della tecnologia di Kering, Pinault ha deciso di aprire le porte del board del gruppo, in qualità di amministratore indipendente, a Yonca Dervisoglu, manager Google di lungo corso.



La top executive lavora da quasi 16 anni per il colosso americano, dove attualmente riveste il ruolo di vice presidente del Marketing in Europa, Middle East e Africa. Fa inoltre parte del board di Mavi e dal 2016 al 2019 è stata nel cda di Heineken.

an.bi.