, marchio nell’orbita di, annuncia nuovi obiettivi globali di sostenibilità e responsabilità ambientale che si impegna a raggiungere entro il 2030.Conscio della responsabilità verso i mondo giovanile, con cui dialoga in modo diretto, il brand si affianca così alle Nazioni Unite per il raggiungimento del Sustainable Development Goal numero 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.Obiettivo dichiarato è intraprendere una transizione verso prodotti e sistemi circolari, caratterizzati dall'impiego di materiali rigenerativi e riciclati, progettati per essere riutilizzati e per ridurre gli sprechi.«Noi di Vans siamo convinti che la sostenibilità inizi da ognuno di noi, ma che sia attuabile solo con la collaborazione di tutti - ha dichiarato, Senior Sustainability Manager del brand -. Per Vans, l'espressione creativa è fondamentale. Come azienda purpose-driven radicata nella cultura giovanile, sfruttiamo il nostro impegno verso la creatività per cercare nuove soluzioni che consentano di reinventare il ciclo di vita dei nostri prodotti e proteggere l'ambiente per le generazioni future. E anche se c'è ancora molto lavoro da fare, grazie alla nostra famiglia Vans, alle partnership cone altre importanti organizzazioni ambientaliste, saremo orgogliosi di raggiungere questi obiettivi entro il 2030, per cercare di assicurare un futuro migliore per il nostro ambiente, le nostre comunità e il nostro pianeta»Entro quella data, i principali materiali utilizzati da Vans saranno al 100% rigenerativi, di provenienza responsabile, rinnovabili o riciclati, inclusi gomma, cotone, pelle e poliestere. Inoltre, l'azienda si impegna ad abbattere del 43% le emissioni di anidride carbonica, riducendo – entro il 2025 - del 35% l'impatto medio dei materiali principali, utilizzando il 50% di poliestere riciclato e impiegando esclusivamente cotone sostenibile.Sempre entro il 2030, il brand sperimenterà e introdurrà materiali rigenerativi, riciclati e di provenienza responsabile per coprire l’85% sul totale dei materiali utilizzati dal brand. Questo passaggio, insieme alla scelta di fornitori di energie rinnovabili per la filiera produttiva, aiuterà Vans a raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 30% delle emissioni di anidride carbonica di scope 3 rispetto all'anno 2017.Da qui al 2025, inoltre, Vans si impegna a eliminare tutti gli imballaggi in plastica monouso e ridurre gli sprechi in ogni ambito del suo modello di business.Il marchio di Vf sta anche lavorando per garantire che tutte le strutture di proprietà e in gestione utilizzino energia rinnovabile al 100%, sempre entro il 2025.Nel 2017, l'azienda ha iniziato questa transizione installando un impianto fotovoltaico da 1 MW presso la sua sede centrale, che ha ottenuto la certificazione, uno degli standard più elevati al mondo per gli edifici sostenibili. Questa missione si estende oltre la sede centrale, con l'obiettivo di convertire tutte le strutture di proprietà e in gestione entro i prossimi quattro anni.

A cura della redazione