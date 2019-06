Dall'unione di tre (più una) realtà milanesi dedicate a eventi e retail di alta gamma nasce Consolo Hub, realtà presieduta da Alessandro Consolo, fondatore nel 1995 dello Spazio Consolo. Nella neonata realtà confluiscono Consolo Produzioni, Consolo Real Espace e Consolo Retail, con la new entry Italian Short Rent.

Si tratta di un progetto che nasce con l'obiettivo di connettere tutte le realtà e le attività sotto l'ombrello di Consolo, per dare un servizio migliore ai clienti. Un punto di approdo significativo per l'imprenditore, che ha sempre creduto nelle potenzialità del location management e nei servizi dedicati agli eventi, ampliando la visione a speciali format di comunicazione e di business come la formula temporary shop per la promozione, la presentazione o la vendita di prodotti e non solo.

Nata nel 2001 e forte della professionalità del managing partner Andy F. Onyemen, Consolo Produzioni si occupa della produzione e dei servizi legati all'organizzazione di eventi. Consolo Real Espace offre al cliente proposte per la gestione e la ricerca di spazi per eventi e temporary shop, a Milano e in altre città d'Italia, mentre Consolo Retail è dedicata al mondo del retail, punto di riferimento per le aziende che operano nel fashion, nel design e nel food, con uno sguardo puntato sull'universo degli outlet, per organizzare e gestire speciali format dedicati.

Nuova nata è Italian Short Rent, agenzia focalizzata su affitti per soggiorni di media e breve durata, con un parco appartamenti di diverse tiploogie nei principali distretti di Milano. Ad affiancare Alessandro Consolo c'è Giordana Consolo, managing partner della nuova nata.

Grazie all'esperienza conseguita in anni nel settore, le realtà di Consolo Hub annoverano oggi, tra le aziende a cui hanno prestato la loro consulenza, realtà come Gucci, Hermès, Lvmh, Ermenegildo Zegna, Philipp Plein e Brooks Brothers, solo per citarne alcune.





Nella foto, Alessandro Consolo