È Jérémie Le Febvre, ex amministratore delegato del marchio di streetwear luxury A-Cold-Wall, il nuovo amministratore delegato di Fursac.

Le Febvre prende il posto di Elina Kousourna, nominata di recente ceo di Maje, etichetta in capo allo stesso gruppo Smcp, in cui entra a fare parte anche del comitato esecutivo.

Prima di salire al vertice di A-Cold-Wall, Le Febvre, arrivato nella moda dopo 10 anni nel mondo finanziario, è stato direttore esecutivo di Ami Paris e ha contribuito a sviluppare il marchio a livello internazionale.

«Nel corso della sua carriera ha maturato una visione strategica del settore, una conoscenza del prêt-à-porter maschile sui mercati europei, americani e asiatici e ha acquisito una leadership, ossia le principali risorse necessarie per lo sviluppo e l'espansione di Fursac», è il commento di Isabelle Guichot, ceo di Smcp.

«Sono lieto di entrare a far parte del gruppo Smcp e di Fursac in un momento cruciale per il marchio. Contando sulla mia esperienza nei mercati internazionali, continuerò il lavoro svolto da Elina Kousourna negli ultimi tre anni», ha dichiarato Le Febvre.

Sotto la guida di Kousourna, Fursac è stato oggetto di un piano ambizioso di ristrutturazione. Il marchio è stato rinominato e ha abbandonato il "De" dal suo nome, ha rinnovato i negozi fisici, migliorato il suo concept e ha portato il suo network di negozi da 54 vetrine, principalmente in Francia, a 69 in tutta Europa.

Kousourna, inoltre, ha portato a bordo nel gennaio 2021 Gauthier Borsarello con il ruolo di direttore creativo e ha inserito il marchio nel calendario ufficiale della settimana della moda maschile nel giugno 2022.