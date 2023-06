e.f.

, azienda di Fucecchio (Fi) proprietaria del marchio, è stata messa in liquidazione coatta, come riporta fashionetwork.com. A fine marzo il produttore di abbigliamento di alta gamma in difficoltà aveva presentato istanza di concordato preventivo, che non è andata a buon fine.La crisi sarebbe dovuta a una serie di eventi in successione: la scadenza, nel 2021, della storica licenza, la pandemia e le sanzioni europee sui beni di lusso imposte alla Russia con l’invasione dell’Ucraina.L’eccellenza toscana con oltre 40 addetti e tre marchi del lusso in licenza pare sia passata dai 36 milioni di euro di fatturato del 2020 a 6 milioni nel 2022. Risale appena allo scorso novembre la sigla di un accordo di licenza quinquennale per riprogettare le linee di abbigliamento uomo e donna del marchio, disegnate dalFactory è stata fondata nel 2008 daper lo sviluppo di Drome, marchio specializzato nell’abbigliamento in pelle disegnato dalla figlia, che è arrivato a contare circa 250 multimarca e a vestire nomi comee i. Prima ancora, nel 1974 Rosati aveva creato il brand del prêt-à-porter in pellee iniziato la produzione per marchi del lusso, tra cui, nel 2001 diventato proprietario della maggioranza dell’azienda.Negli ultimi due anni, Factory avrebbe cercato dei partner per superare la crisi senza riuscire a concretizzare, nonostante fossero emersi dei potenziali cavalieri in bianco.Nella foto in alto, tratta da drome.it, i Måneskin indossano capi customizzati, in occasione dello show di apertura del Loud Kids Tour a Pesaro, lo scorso febbraio. Sul sito ora si legge la scritta: “Lo store online al momento è chiuso. Speriamo di tornare presto”.