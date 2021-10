Il ritorno in edicola è fissato per il 23 ottobre, ma è già online l'e-commerce con 25mila prodotti per 180 brand, tutti italiani, mentre a breve i nuovi cataloghi dovrebbero arrivare nelle case. Entra così nel vivo il rilancio di Postalmarket targato Stefano Bortolussi, imprenditore friulano della pubblicità che lo ha rilevato nel 2020.

«Sfogliarlo sarà come vivere contemporaneamente un'esperienza innovativa e vintage», ha commentato Bortolussi, che nel rilancio di Postalmarket è affiancato in questa avventura anche dalla tech company di Storeden di Francesco D'Avella e dalla H-Farm di Riccardo Donadon.

«Il catalogo sarà uno strumento di ispirazione per lo stile, ma poi l'esperienza di acquisto evolverà sul nostro e-commerce, programmato con le più innovative tecnologie esistenti», ha proseguito l'imprenditore, anticipando che presto Postalmarket lancerà anche una app con la realtà aumentata gestita dalla start up veneta No Gravity.



A livello merceologico il catalogo è organizzato in sei sezioni - abbigliamento e accessori, intimo, bellezza e cura del corpo, casa, cibo e bevande, tempo libero - e della brandlist fanno parte nomi come Aniye By, Geox, Gianni Chiarini, Golden Lady, Yamamay, Carpisa, Pinko, Patrizia Pepe.