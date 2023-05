Attraverso la controllata Staff International, il Gruppo Otb ha rilevato una quota di maggioranza della pelletteria fiorentina Frassineti, già suo fornitore di lunga data per il marchio Jil Sander. Con questa operazione il gruppo di Renzo Rosso punta alla stabilità e alla crescita del produttore di borse e accessori, che vanta una storia di eccellenza e competenze artigianali nella realizzazione di prodotti di lusso.



La famiglia fondatrice manterrà una quota di minoranza e Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società attiva dal 1964. Otb metterà a disposizione le sue competenze nell’ambito dell’innovazione tecnologica, nel digitale e nella sostenibilità, accompagnando l’azienda toscana verso un modello di business sempre più responsabile.



A oggi Staff International, piattaforma produttiva di Otb, conta un network di oltre 800 aziende fornitrici in Italia, che usano materie prime di alta gamma, sono alla costante ricerca della qualità estrema e in grado di custodire e tramandare un saper fare unico al mondo.



Renzo Rosso, presidente e fondatore di Otb, commenta così l’operazione: «Sono queste aziende e queste competenze che fanno la forza del nostro Paese ed è su di esse che dobbiamo continuare a investire. Otb lo fa da sempre, affiancando le imprese in un percorso di crescita e valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese». «Siamo molto orgogliosi di poter lavorare con Gaia - aggiunge - un’altra giovane e talentuosa donna che entra a far parte del nostro gruppo e che rappresenta un esempio di come una seconda generazione di imprenditori possa continuare a tramandare la tradizione, la cultura e lo spirito imprenditoriale della propria famiglia».



Il progetto più ampio dell’imprenditore veneto, come dichiarato nell’ultimo numero di Fashion, è far diventare Otb, nel giro di cinque anni, «un polo importante del lusso, diverso dagli altri, più moderno e veloce, con brand unici e una grande attenzione alla sostenibilità». «Il tal senso - ha affermato - operare nel segmento lusso agevola, perché consente i margini per investire e gestire l’azienda del futuro».



La realtà della moda da 1,7 miliardi di euro di fatturato si sta anche preparando per lo sbarco in Borsa, che potrebbe avvenire tra il 2024 e il 2025.



Nella foto, un dettaglio della borsa Goji di Jil Sander

e.f.