L’11 luglio Giorgio Armani compie 88 anni e affronta il trascorre degli anni senza cedimenti: «Farci i conti - dice - fa parte del processo stesso del crescere».



Alle ultime sfilate di Milano le sue collezioni sono state tra le più applaudite e, come ha dichiarato in un’intervista realizzata da Daniela Monti per il settimanale 7 de Il Corriere della Sera, Re Giorgio ama ancora prendere le decisioni: «Alla fine seguo sempre il mio istinto e mi fido delle mie intuizioni. Se sbaglio posso rimproverare solo me stesso». Questo pur essendo circondato da collaboratori a cui dà piena fiducia, primo fra tutti Leo Dell’Orco «l’unico a cui confido i miei pensieri più intimi e personali».



Il suo percorso personale e professionale è noto agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico: la nascita a Piacenza e poi lo sbarco a Milano, città che gli ha regalato il successo internazionale e che non ha mai tradito.



«Non ho mai avuto la tentazione di vivere altrove, perché il lavoro mi ha offerto prima la possibilità di viaggiare e poi di acquistare case nei posti che più amo. Quindi sebbene Milano sia il centro e la base del mio mondo, frequento anche altri luoghi, che possono essere di vacanza o città».



A capo di un impero da 3,3 miliardi di euro di ricavi - che va oltre l’abbigliamento e include anche profumi e design, fino al real estate -, con una fortuna personale che secondo Forbes vale 7,8 miliardi di dollari (secondo uomo più ricco d’Italia), Armani sa ancora sorprendere.



Alla domanda se pensa di fare ancora la rivoluzione nella moda, come accaduto negli anni '80 risponde: «Oggi il momento storico è diverso, le rivoluzioni sono molto più difficili. Quindi la mia idea è piuttosto di continuare a evolvere il mio linguaggio nella moda, che rimane forse ancora “rivoluzionario”, perché legato alla valorizzazione della persona, più che a uno stile che la camuffa. E poi penso che ci sia un momento per ogni cosa, bisogna essere giovani per voler scardinare il mondo. Quando si cresce le priorità cambiano».



Il 2022 è un anno positivo per lo stilista, segnato dalla vittoria dello scudetto del basket con la sua Olimpia Milano.



«È stata gioia purissima, la felicità di vedere il grande impegno della squadra ricompensato con questo titolo così importante. Soprattutto è stato bello condividere questo trionfo con Leo (Leo Dell’Orco, collaboratore di lungo corso, ndr), che ha conquistato il primo scudetto in qualità di presidente».

an.bi.

Anche sui cambiamenti in atto a livello di sistema moda Giorgio Armani ha le idee chiare e, ricordando la mitica fotografia scattata nel 1985 che lo ritraeva con il Duomo di Milano alle spalle e accanto, afferma: «Allora si faceva davvero sistema e, pur con una sana competizione, c’era una certa solidarietà e avevamo una grandissima lealtà gli uni verso gli altri. Ripenso a quel momento con un po’ di nostalgia, perché quel senso di comunità, di sistema del Made in Italy forse si è perso. Penso sia un problema che affligge non soltanto la moda, ma la società in generale, che tende a privilegiare l’individualismo. Forse non torneremo a quel punto, ma sono convinto che si possa e si debba fare molto per tornare ad agire in modo collettivo».