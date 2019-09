È stata un’estate all’insegna del Tax Free Shopping quella che ci siamo lasciati da poco alle spalle. I dati del trimestre giugno-agosto 2019 di Global Blue, infatti, sottolineano come, rispetto allo stesso periodo del 2018, in tutte le principali regioni italiane scelte dai turisti internazionali come meta per le loro vacanze estive, si sia registrato un aumento sia del volume degli acquisti sia del loro valore medio.

In particolare, sono state le isole maggiori ad aver registrato il più significativo incremento delle vendite tax free rispetto allo stesso periodo del 2018: +53% della Sicilia e +41% della Sardegna. Davvero buona la performance anche in Liguria (+26%) e Campania (+24%), ma non da meno anche Toscana (+9%) ed Emilia-Romagna (+3%).

Ed è proprio la Toscana la regione nella quale, complessivamente, nei tre mesi estivi è stato registrato il valore più elevato dello scontrino medio: 1.462 euro. A seguire, Sardegna con 1.279 euro di spesa media dei Globe Shopper e Campania con 1.138 euro.

Guardando il peso delle principali nazionalità nelle varie Regioni emergono decise differenze tra le varie località estive, dovute anche al “legame” che i viaggiatori provenienti da determinati Paesi hanno con alcuni particolari territori italiani.Rispetto al 2018, infatti, solo la Liguria ha registrato un cambio al vertice delle nazionalità con un peso maggiore sul mercato: nei tre mesi estivi di quest’anno, infatti, gli americani hanno superato i russi che, invece, restano primi in Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.Gli statunitensi hanno fatto registrare il peso maggiore anche sul mercato campano, mentre i cinesi continuano a essere la prima nazionalità per acquisti tax free in Sicilia.

Oltre ai viaggiatori provenienti dai Paesi che storicamente scelgono l’Italia non solo per le loro vacanze estive ma anche per gli acquisti di lusso, Global Blue ha messo in evidenza anche alcune “nazionalità emergenti” nelle diverse Regioni che nel trimestre giugno-agosto hanno fatto registrare importanti aumenti percentuali negli acquisti e nel valore medio degli stessi.





E così, da osservare con interesse anche se al momento continuano ad avere un peso marginale, in Liguria e Campania ci sono i turisti indonesiani, in Emilia-Romagna gli arabi, in Toscana i Globe Shopper giunti da Taiwan, in Sicilia quelli arrivati da Singapore, mentre in Sardegna ad attirare l’attenzione è stato il trend dei viaggiatori arrivati dal Kazakhstan.