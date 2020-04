A cura della redazione

Dal 20 aprile ilha ripreso parzialmente l'attività del proprio polo produttivo toscano, richiamando al lavoro circa 300 addetti delle divisioni pelletteria, abbigliamento e calzature nelle sedi aretine.Una ripresa, a seguito di una comunicazione alle autorità locali, che riguarda i reparti di prototipia e campionario, indispensabili per l'avanzamento delle collezioni.A seguire è toccato - sempre parzialmente - alle unità tecnico-industriali di Umbria, Marche e Veneto e, da ultimi, ai laboratori di collezione e campionario della sede di Milano.Per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, la realtà guidata daha adottato, prima in Italia, un protocollo di sicurezza all'avanguardia, basato su un duplice screening ai lavoratori, grazie a una collaborazione già concordata con l'di Firenze.Protocollo che sarà applicato alle strutture toscane attualmente in funzione, per essere esteso nelle prossime settimane anche agli avamposti nelle altre regioni italiane.