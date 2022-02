Un 2021 da record per Hermès. La maison francese ha archiviato il fiscal year con un fatturato di 8,9 miliardi di euro, in progress del 42% a cambi costanti rispetto al 2020 e del 33% sul 2019. Il risultato operativo è schizzato al +78%, a 3,5 miliardi di euro (incidendo per il 39,3% sulle vendite) e l'utile netto ha raggiunto i 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto al 2020.

«Ringrazio la passione e la qualità del lavoro dei nostri team, perché insieme abbiamo reso il 2021 un anno eccezionale. La grande creatività, il know-how unico e la qualità dei materiali hanno guidato la crescita dei nostri 16 métier - ha commentato Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès -. Siamo molto dediti al nostro ruolo di azienda impegnata e responsabile e continuiamo nell'impegno di creare di posti di lavoro, rafforzando nel contempo i nostri ambiziosi obiettivi ambientali».

Le vendite nei negozi del gruppo sono aumentate del 44% a cambi costanti rispetto al 2020 e del 41% in due anni. La maison ha continuato a sviluppare in ottica selettiva il suo network distributivo e le vendite online sono aumentate in tutto il mondo, con l'introduzione di nuovi servizi e una crescita sostenuta del traffico. Le attività wholesale (+24%) sono progredite, nonostante i problemi affrontati dal travel retail.

L'Asia escluso il Giappone (+45% e +65% nel biennio) ha continuato il suo cammino evolutivo, trainata in particolare dalle performance nella Greater China, in Australia e a Singapore, nonostante le nuove restrizioni in alcune regioni di questi Paesi.

Il Paese del Sol Levante (+25% e +20% nel biennio) ha registrato un incremento sostenuto e regolare delle vendite, grazie alla fidelizzazione della clientela locale, beneficiando della fine dello stato di emergenza sanitaria nel mese di ottobre.

L'America (+57% e +24% nel biennio) ha ottenuto buoni risultati, nonostante le restrizioni sanitarie imposte in diverse città americane nel Q4.

In Europa esclusa la Francia (+37% e +10% nel biennio) il secondo semestre è stato particolarmente forte, con un notevole sviluppo della base di clienti locale, che ha in parte compensato il traffico turistico.

La Francia (+35% e -3% nel biennio) conferma la ripresa, con un quarto trimestre caratterizzato da meno turisti nei negozi parigini.

A fine dicembre 2021 tutte le linee di business hanno confermato un ottimo stato di salute. Gli orologi hanno messo a segno un +77% sul 2019, il ready-to-wear un +44%, la pelle e la selleria un +23%, i profumi e il beauty un +19% e la seta e il tessile un +15,3%.

La maison ha annunciato che darà un bonus eccezionale di 3mila euro a tutti i suoi 18mila addetti, per ringraziarli della loro dedizione e del loro contributo ai risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il 2022, gli impatti della pandemia sono ancora difficili da valutare, sottolinea una nota. Ma, sottolinea il comunicato, «il nostro modello artigianale altamente integrato e la rete distributiva equilibrata, così come la creatività delle nostre collezioni e la fedeltà dei nostri clienti, ci permettono di guardare al futuro con fiducia».