Risultati leggermente sotto le attese nel quarto trimestre 2022 per Jd.Com: il colosso cinese dell’e-commerce ha registrato vendite per 295,4 miliardi di yuan, in crescita del 7,1%, mentre gli analisti prevedevano 296,17 miliardi, secondo i dati di Refinitiv.



Del resto, il mese di dicembre è stato contraddistinto in Cina dai lockdown e da una conseguente incertezza tra i consumatori, che ha impattato sul sell out. Va detto però che Jd.com ha invertito la rotta per quanto riguarda l’utile, che ha totalizzato 3 miliardi di yuan, dal precedente rosso di 5,2 miliardi. Il fatturato annuale è stato di 1.046,2 miliardi di yuan, +9,9% rispetto al 2021. L’utile netto si è attestato a 10,4 miliardi di yuan, da una perdita di 3,6 miliardi.

A cura della redazione