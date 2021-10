Una love parade sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles: è così che il 2 novembre verrà presentata la nuova collezione di Gucci.

Per il marchio disegnato da Alessandro Michele la Gucci Love Parade sarà l'occasione per presentare i capi dedicati alla Spring-Summer 2022.

Dal 2020, infatti, la casa di moda ha deciso di abbandonare lo schema classico di presentazione delle collezioni durante le fashion week e ha previsto due appuntamenti all'anno, in luoghi sempre diversi, per presentare le novità di stagione.

Gucci, come si legge in una nota diffusa dal brand per annunciare l'evento, «è orgogliosa di mettere in risalto il connubio tra creatività e cultura nella città di Los Angeles, che si prepara alla rinascita dopo la pandemia».

Nell'ambito del programma Gucci Changemakers promosso da Gucci Equilibrium, inoltre, la maison offrirà un contributo sostanziale alle comunità di Los Angeles e Hollywood con una donazione volta a supportare le esigenze cruciali della città: le persone senza fissa dimora e con problemi di salute mentale.



La trasferta in California sarà - probabilmente - anche l'occasione per celebrare il successo del Gucci Osteria di Beverly Hills: il ristorante posto sopra il negozio di Rodeo Drive ha infatti appena conquistato la sua prima Stella Michelin dopo poco più di un'anno dall'apertura.