La corazzata dell'occhialeria tedesca Fielmann (1,6 miliardi di fatturato nel 2017 e 727 punti vendita in Europa) punta con decisione verso l'Italia, dove oggi ha all'attivo 12 punti vendita, cui si aggiunge quello di Cremona, che si inaugura oggi, 20 settembre. L'obiettivo a medio termine è di operare 40 store, racconta a fashionmagazine.it il country manager, Ivo Andreatta.



«Dopo le prime aperture in Alto Adige a partire da luglio 2015 - rivela l'executive - siamo sbarcati anche in Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e Lombardia, a Vicenza, Verona, Trento, Piacenza, Varese, Brescia, Bergamo e Como, vendendo in meno di tre anni, solo in Italia, più di 100 mila paia di occhiali».

Un'operazione che richiede un investimento notevole. Nel solo 2017, infatti, Fielmann ha destinato all’espansione in Italia oltre 8 milioni di euro. «Il nostro obiettivo a medio termine è di operare 40 negozi, raggiungere quota 500mila paia di occhiali venduti entro il 2020, per un fatturato di 80 milioni di euro» anticipa Andreatta.

Il punto vendita di Cremona, il quinto in Lombardia, si apre nel cuore della città, in corso Campi, dove al civico 70 occuperà una superficie di 260 metri quadri, con oltre 2.500 montature di design a marchio Fielmann e grandi brand internazionali.

«Con questa apertura continuiamo l’espansione nel Nord Italia, rafforzando la presenza e il numero di collaboratori. Nello specifico, la filiale impiegherà sette collaboratori, di cui cinque ottici specializzati. Il totale dei dipendenti impiegati solo in Lombardia è di 39, di cui 36 ottici», spiega Andreatta. Intanto "dietro l'angolo", a ottobre, è già pianificato il prossimo opening, ad Alessandria.

Come racconta il manager, l'avventura di questa azienda è partita nel 1972, quando Günther Fielmann ha aperto il suo primo negozio a Cuxhaven in Germania. «All’inizio degli anni 70, il settore ottico in Germania era una sorta di monopolio. I prezzi dell’eyewear erano molto alti. Circa otto milioni di tedeschi non potevano permettersi un paio di occhiali, erano costretti a mostrare il loro status sociale, indossando i pochi modelli rimborsati dalla cassa mutua. Günther Fielmann ha eliminato la stigmatizzazione associata agli occhiali coperti dall’assicurazione sanitaria, democratizzando gli occhiali alla moda».





Un traguardo importante, nonché un punto di partenza verso una dimensione sempre più importante, che abbraccia anche le vendite all'estero.





«Siamo già leader di mercato in Germania, Svizzera e Austria. Con solo il 5% di negozi di ottica in Germania, generiamo una quota di mercato del 21% per vendite e del 53% in termini di volumi».





Quotata alla Borsa di Francoforte, Fielmann resta un business di famiglia, con il fondatore, Günther Fielmann e suo figlio Marc Fielmann, che guidano congiuntamente l'azienda con il ruolo di co-ceo.

Oggi nei punti vendita Fielmann sono distribuiti i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design a 25 euro con lenti graduate Carl Zeiss Vision incluse. A questo si aggiunge la collezione Made in Italy, nella zona del Cadore, storico distretto italiano dell’occhialeria, per la produzione di una collezione 100% made in Italy. «L’occhialeria italiana fa parte della storia della famiglia Fielmann: Günther Fielmann acquistava prodotti italiani già 50 anni fa, quando la maggior parte della produzione era nelle valli del Cadore. Oggi Fielmann utilizza questa tradizione per democratizzare la moda italiana degli occhiali», conclude Andreatta.