Capri Holdings - casa madre di Michael Kors, Jimmy Choo e Versace – ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’atelier e produttore di scarpe haut de gamme Alberto Gozzi, con sede a Pistoia, in Toscana.

Il valore della transazione, che si concluderà nel quarto trimestre, non è stato reso noto.

Un’operazione strategica per la conglomerata Usa, che attraverso il merger si porta in casa l’expertise di una manifattura storica, che nel corso degli anni ha realizzato le calzature di molti marchi del lusso.

La fabbrica di circa 1.500 metri quadri, attiva sin dal 1974 e gestita dalla famiglia Gozzi, produrrà d’ora in avanti in esclusiva per Capri Holdings, partendo da Jimmy Choo e Versace, mentre la produzione delle shoes di Michael Kors si aggiungerà in un secondo momento.

Non fa parte invece dell’acquisizione il brand in house di Alberto Gozzi, la cui produzione è per il momento in stand-by.

«Questa acquisizione – ha dichiarato John D. Idol, ceo e chairman di Capri Holdings – ci consente di allinearci ulteriormente con le best practice del settore, rafforzando le nostre competenze tecniche e la nostra posizione nel mercato globale del lusso».

Capri Holdings ha recentemente divulgato i dati relativi al secondo trimestre, durante il quale ha messo a segno ricavi in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2018.

«L’incremento beneficia dell’integrazione del marchio Versace e della crescita di Jimmy Choo, mentre le vendite di Michael Kors sono in linea con le nostre aspettative», ha commentato John D. Idol.

La holding quotata a New York ha totalizzato 1,44 miliardi di dollari di fatturato trimestrale, dove 228 milioni di dollari sono riconducibili alla maison Versace: una cifra invariata rispetto allo stesso periodo del 2018 a cambi costanti e a pari perimetro distributivo (all’epoca il brand era ancora indipendente).