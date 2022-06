Si chiama “Meta Love Bag” la prima collezione di Nft di Pinko. La label ha voluto dare risalto ai suoi brand value proiettandosi nel territorio del Web3, partendo da una interpretazione meta-fisica della sua borsa icona, declinata in più versioni.

L’iniziativa ha fatto il suo esordio a Parigi, in occasione di Viva Technology 2022, kermesse annuale del mondo tecnologico in calendario dal 15 al 18 giugno scorsi al Paris Expo Porte de Versailles, dove sono stati presentati i primi tre artwork del progetto, che in totale si declina in dieci espressioni artistiche uniche. Creazioni che si potranno acquistare per accaparrarsi un ruolo nell’ambito della digital community destinata a nascere intorno alla presenza del brand nel metaverso.





«Abbiamo studiato a lungo la possibilità di fare la nostra prima mossa nel metaverso - spiega, ceo di-. chiaramente l’industria si trova in una fase di grande fermento e sperimentazione, non ci sono delle best practice di business da applicare».

«Per questo motivo – prosegue - abbiamo deciso di dare una voce digitale al nostro mission statement Inspire Woman to Play Bold. E quale miglior ambiente del metaverso può garantirci la possibilità di espandere la vision di coinvolgimento per le nostre consumatrici?».

Lo stand a Viva Technology è stato concepito come un concept store interattivo, dove l’esperienza di acquisto tradizionale ha affiancato quella digitale.



Qui sono stati esposti, come si diceva, i primi tre artwork della collezione realizzati dal 3D artist Umberto Daina, art director di Mirror, agenzia digitale partner del progetto, specializzata nella creazione di asset ed esperienze nell’ambito del Web 3.0. Accanto a Pinko in questa avventura c’è anche Luxochain, società di riferimento per la creazione di Nft per il mondo fashion & luxury.





L’obiettivo della liaison con Mirror e Luxochain è quello di dare vita a esperienze in grado di arricchire l’acquisto di un prodotto fisico con una nuova dimensione, grazie alla sperimentazione in ambito Nft e metaverso.

Per questo Pinko punta a creare un ecosistema, un meta-commerce, a cui sarà possibile accedere grazie alle collezioni di Non Fungible Token e attorno al quale sviluppare una community della label nuova e interconnessa, a cui saranno aperte le porte di inedite sfere virtuali, per partecipare a party esclusivi, eventi digitali e dal vivo, e per acquistare altri futuri drop.