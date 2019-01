Le sfilate maschili di Milano non hanno ancora preso ufficialmente il via, che già iniziano a circolare le anticipazioni sulla fashion week femminile di febbraio che aprirà con una grande novità: l'esordio in passerella di United Colors of Benetton sotto la direzione artistica di Jean-Charles de Castelbajac.



Il prossimo 19 febbraio, primo giorno di Milano Moda Donna, è infatti in programma un evento targato Benetton presso l'Area 56 di via Savona. Proprio oggi sono partiti i primi save the date, ma per ulteriori dettagli si dovrà attendere qualche settimana.



Si tratta della prima novità legata all'ingresso dello stilista francese nel gruppo veneto, per cui ha iniziato a lavorare a partire dal mese di ottobre, dichiarando: «Io e United Colors of Benetton siamo sempre stati accomunati da un dna simile: la passione per la maglieria e l’amore per il pop e per l’arcobaleno».



Nella foto, Jean-Charles de Castelbajac con Luciano Benetton