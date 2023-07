La partecipazione alle sfilate in Puglia di Dolce&Gabbana nei giorni scorsi è passata tutt’altro che inosservata, ma sui media economici americani Kim Kardashian sta facendo parlare di sé, più che per il viaggio in Italia, per la vociferata trattativa con Coty per riacquistare una quota di minoranza del suo brand di make up Skkn By Kim.



Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al deal, la star dei social e dei reality Tv vorrebbe riprendersi una parte delle azioni del brand,per poter gestire con maggiore autonomia il piano di espansione di Skkn By Kim, che potrebbe portare al lancio di nuove categorie di prodotto.



Nel 2021 Kardashian aveva ceduto a Coty il 20% di Skkn per 200 milioni di dollari, cifra che portava il brand a una valutazione di 1 miliardo.

