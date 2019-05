Il primo trimestre di Brunello Cucinelli termina con ricavi pari a 160,4 milioni di euro, in aumento dell'8,1% (+7,1% a cambi costanti).

Sul mercato italiano il gruppo di Solomeo è cresciuto del 4,2% a 28,4 milioni di fatturato. L’incremento sul mercato europeo è stato dell'8,7% (a 52,1 milioni), con un peso del 32,5% sul totale.



In Nord America Brunello Cucinelli è progredito del 9,2% (a 46,4 milioni di euro). A due cifre la Greater China (+12,7% a 15,4 milioni), mentre nel resto del mondo si parla di un +6,4%, (per un totale di 18,1 milioni).

«Non possiamo che essere molto soddisfatti del principio d'anno dell’azienda, che ha proseguito in un lineare, solido e ponderato percorso di crescita in tutti i canali e mercati nei quali siamo presenti. Questo è quanto emerge dai buoni sell-out della collezione Primavera-Estate 2019 - ha commentato Brunello Cucinelli, presidente e ceo -. In considerazione dell'ottima raccolta ordini per l’Autunno-Inverno 2019, immaginiamo di raggiungere i sani obiettivi di crescita dell'8%».

Dal gruppo fanno sapere che il feedback dai clienti e i primi risultati del progetto “Sartoria Solomeo” sono stati molto positivi e si dichiarano fiduciosi dello sviluppo del nuovo progetto kids, che esordirà nella seconda parte dell’anno.

Nonostante queste indicazioni, in mattinata le azioni Brunelli Cucinelli registrano un calo dell’1,87% a 30,50 euro per azione.