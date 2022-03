e.f.

fondo di investimento internazionale con oltre €43 miliardi di capitale in gestione, ha rilevatoattraverso la controllata, gruppo carpigiano noto nel mondo della moda per la produzione di etichette e di packaging, specie nei segmenti premium e absolute luxury. Si tratta della sua quarta acquisizione in 36 mesi, con l’obiettivo di diventare uno degli operatori più rilevanti in Europa nel segmento degli accessori per la moda di alta gamma.Anche Varcotex ha sede a Carpi (Modena), ha un fatturato di 13 milioni di euro (+12% rispetto al 2019), conta circa 60 dipendenti e dagli anni Ottanta è specializzata nella produzione diretta di etichette tessute (in alto, un etichetta della linea Biolabel in materie prime naturali, totalmente biodegradabile e plastic-free), stampate e in pelle per il lusso come pure nel packaging e nella brand protection. Tra i suoi clienti figurano nomi comeL’integrazione in Cadicagroup consentirà di sviluppare ulteriormente il posizionamento strategico, rafforzare le competenze produttive e arricchire l’offerta, potendo inoltre contare su una supply chain più integrata e in linea con la crescente attenzione alla sostenibilità., titolare e amministratore delegato di Varcotex, reinvestirà in Cadicagroup e resterà coinvolto nella gestione dell’attività produttiva del gruppo.Nell’operazione, il cui valore non è stato reso noto, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legalee da. Varcotex è stata assistita dae da