Fondato nel 2015 da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, Dan John è stato recentemente protagonista della sua prima sfilata a Roma, il luogo dove il marchio di menswear è nato e cresciuto. Un’occasione di visibilità, a cavallo tra le fashion week di Milano e Parigi, anche per dare il proprio contributo al rilancio della capitale, ricordando la Dolce Vita.



«Abbiamo avuto un riscontro più che positivo dai nostri partner e dalla stampa - spiega Raccah - che hanno apprezzato in particolare gli abiti leggeri in nuove nuance (melanzana, salvia e la gamma dei celesti, abbinati alle tonalità della terra) oltre a una novità fresca e giovane, la capsule Dnj Eco Dynamic di matrice sportswear, in tessuti sostenibili e tecnici».



a.b.

Il brand, i cui ricavi sono pari a 85 milioni di euro con la previsione di salire a 123 milioni quest'anno, è distribuito esclusivamente nel canale retail, con 150 punti vendita all’attivo nel mondo tra cui il flagship in via Dante a Milano, aperto di recente. «Questo opening, il terzo nel capoluogo lombardo, consolida la presenza di Dan John nella capitale della moda, dove abbiamo in progetto altri punti vendita nel 2023 in zone importanti e strategiche della città, di cui una già nel primo trimestre - informa il ceo -. Spazi con una superficie compresa fra i 130 e i 180 metri quadri, che ospiteranno una vasta offerta della collezione».L’obiettivo, in generale, è salire a 185 monomarca entro fine 2023, grazie a un’espansione internazionale focalizzata su mercati come Francia, Regno Unito, Usa, Emirati Arabi ed Est Europa.L’8% dei ricavi di Dan John viene realizzato attraverso l’e-commerce, lanciato nel 2016. «Sul digitale abbiamo in cantiere grandi investimenti - spiega Daniele Raccah -. Sta per essere attivato il nuovo sito, con feature inedite e uniche in Europa, come il “look builder”, che consente di creare i propri outfit e vederli indossati dal modello online e che userà la tecnologia “Headless”, che rende il portale più performante. Il marchio sta spingendo molto su digitale e comunicazione e infatti su questo canale il Roi (Return On Investment) è molto importante».Dan John si è aggiudicato nei suoi primi otto anni di vita diversi riconoscimenti da parte di Affari & Finanza di Repubblica, Il Sole 24Ore e del Financial Times. «Oltre alla cura che mettiamo nello stile, nell’immagine, nella ricerca sulla collezione, nel servizio e nella qualità del prodotto - commenta lo stilista e manager - quello che ci premia è anche l'attenzione ai prezzi, intorno ai 60 euro in media al consumatore finale».Sia Raccah che Della Rocca hanno alle spalle un’approfondita esperienza nel fashion: il primo, che si occupa principalmente dell’ufficio stile (dove lavorano 30 persone, su un totale di oltre 600) e della parte finanziaria, ha lavorato nel settore per oltre 40 anni lanciando diversi marchi, tra cuinegli anni Ottanta-Novanta eall'inizio dei Duemila. Quanto a Giovanni Della Rocca, nel suo iter lavorativo si è focalizzato sul retail e ha seguito per lungo tempo l’azienda di famiglia nel menswear.