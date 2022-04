Missione compiuta per il Gruppo Fila. Il player dell’universo sportivo ha concluso con successo le trattative finalizzate all’acquisizione degli edifici della storica sede di Biella, dove è nato nel 1911. Il complesso ha ospitato le attività dell’azienda dalla sua costruzione nel 1923 fino al 2004.

Quasi un secolo di storia, che ha visto il marchio diventare protagonista nel settore di riferimento con le sue collezioni, le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni dei più grandi campioni mondiali di tennis.

«Il percorso intrapreso negli ultimi anni ha riportato il brand al luogo delle sue origini - commenta il chairman Gene Yoon, imprenditore coreano che nel 2007 ha acquisito il controllo del marchio -. Il mio amore per Fila risale ai suoi primi anni. Sono felice di poter offrire al gruppo, alla città di Biella e a tutti i fan del marchio il nuovo Fila Brand Experience Center, una pietra miliare».

Una volta completati i lavori di ristrutturazione dell’immobile, di circa 8.200 metri quadri, lo spazio ospiterà il Fila Museum, gli archivi prodotto e marketing, gli uffici e alcuni spazi flessibili, dedicati a eventi e meeting.

«Il progetto di ristrutturazione sarà ispirato a criteri di efficienza energetica e sostenibilità: prendiamo seriamente in considerazione questi aspetti e vogliamo che il nostro nuovo Brand Experience Center abbia il minore impatto ambientale possibile», puntualizza Gene Yoon.

Mariella Musso, a.d. di BiellaScarpe, titolare degli spazi dal 2006 al 2022, afferma: «Abbiamo compreso che dando all’area una nuova destinazione avremmo potuto fornire un contributo alla riqualificazione della città di Biella, non ricercando una soluzione speculativa ma dando spazio alle innovazioni che verranno messe in atto da Fila per la nuova sede, anche attraverso l’ausilio di imprese e professionisti locali».

«Per la mia famiglia e per me - prosegue - è un grande onore accogliere Fila nell'edificio in cui è nata, affinché possa divenire motivo di orgoglio per tutti i biellesi».

L’obiettivo del Gruppo Fila è aprire la location nella seconda metà del 2023, per celebrare i 100 anni degli headquarters storici e i 50 anni di Fila come sportswear brand. I piani di ristrutturazione saranno presentati nei prossimi mesi.



Nella foto, il rendering del progetto