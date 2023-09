I lavoratori hanno detto sì. Via libera, dopo il voto dei dipendenti, al piano che prevede il passaggio delle quasi 450 maestranze dello stabilimentodi Longarone (Belluno) alle aziendeIl deal è stato approvato in assemblea con 265 voti a favore e 22 contrari, più una trentina di schede bianche e nulle, su 318 votanti. L'esito è giunto al termine di un referendum chiesto dalle assemblee, che ha visto la partecipazione di 357 addetti su un totale di 446.Il piano, che sarà formalmente sottoscritto il 5 settembre in, consiste nel trasferimento delle 250 unità in forza al comparto della galvanica a Thélios, player dell'occhialeria di Longarone controllato dalla holding francese del lusso, e delle rimanenti a Innovatek, una newco fondata ad hoc dall'imprenditore friulano. In entrambi i casi il trasferimento avverrà a scaglioni entro il 2025.In attesa dell'ingresso in organico, i lavoratori saranno coperti dalla cassa integrazione, a cui si aggiunge una quota messa a disposizione da Sàfilo, in modo da ripristinare il livello originario di retribuzione.Per le persone che saranno assorbite da Innovatek è riservata l'opzione di incentivi all'esodo pari a quattro mensilità, per un numero massimo di 50 addetti, e la copertura della Cig fino a quattro anni per chi, prossimo al pensionamento, scegliesse di non rientrare alle linee di produzione.L’accordo è passato senza il consenso dellal, contraria sin dall’inizio al piano industriale di Innovatek.