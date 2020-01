Protagonista a Pitti Uomo con i festeggiamenti per il 150esimo anniversario e per il 50esimo dell'iconico boot modello 500, Blundstone cresce a ritmi serrati, come racconta Adam Blake, global head of brand, design and consumer engagement della label australiana. Il manager annuncia il debutto a fine febbraio di un sito di e-commerce dedicato per l'area Emea, in tandem con Wp Lavori in Corso.



«150 anni è un traguardo che forse in Europa non sorprende, ma per un brand in arrivo dalla Tasmania è davvero tanto - spiega -. Dopo molti anni siamo ancora una realtà famigliare. I nostri boot iconici sono realizzati nello stabilimento di Hobart, capitale della Tasmania: circa 3 milioni di paia vendute lo scorso anno in 75 Paesi e in 10mila negozi, che hanno segnato un raddoppio del turnover nel giro di pochi anni. E nei prossimi cinque puntiamo a un ulteriore raddoppio. Merito anche all'offerta, che si arricchisce di nuove proposte, con prodotti premium e articoli più fashion».



A fare la parte del leone in questo momento è il pubblico femminile, sottolinea Blake: «Oggi nel nostro negozio di Brooklyn sei paia di scarpe su dieci sono acquistate da donne. Un dato di cui teniamo conto nelle nostre nuove collezioni».



A dare slancio alla crescita di Blundstone ci sono i rapporti con i distributori in tutto il mondo, tra cui Wp Lavori in Corso, che distribuisce la label in esclusiva per Italia Svizzera e Spagna. Una liaison di lunga data, che a febbraio porterà all'avvio di un sito di e-commerce destinato ai mercati Emea.

