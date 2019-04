Il Mise ha ospitato nei giorni scorsi il tavolo di monitoraggio di Brioni, azienda di moda uomo nell'orbita del gruppo Kering ma con headquarters in Abruzzo, a proposito della situazione produttiva e occupazionale degli impianti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova, tutti in provincia di Pescara, e dello stabilimento di Curno nella bergamasca.

Al tavolo, presieduto dal vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, hanno partecipato i rappresentanti dell’azienda, della Regione Lombardia, della Regione Abruzzo e le sigle sindacali.

Un incontro che è servito innanzitutto per fare il punto sull'andamento finanziario del 2018, che si è dimostrato stabile, e sul nuovo piano industriale, che prevede la diversificazione delle linee di abbigliamento in base alla fascia d’età dei clienti, in particolare quella più giovane.

Tra le priorità strategiche del piano spiccano inoltre l'incremento della produttività e dell’export, con Cina e Russia in pole position, e il ruolo del marketing, volto a diffondere la qualità del made in Italy, e di un marchio che ne rappresenta l'eccellenza, quale è Brioni.

I sindacati si sono però detti preoccupati, perché temono che non vengano abbastanza tutelati i lavoratori.

«L'obiettivo del tavolo è proprio questo - ha affermato Giorgio Sorial -. Lavorare in sinergia, affinché le esigenze dell'azienda e dei dipendenti trovino un punto di incontro, con l'obiettivo comune del rilancio».

«È fondamentale che l'azienda continui a investire sempre più sulle linee di produzione - ha aggiunto il vice capo di gabinetto - per garantire lo stesso livello qualitativo del prodotto, che costituisce la base del successo di un brand famoso in tutto il mondo, salvaguardando i livelli occupazionali e la valorizzazione delle professionalità».

Il tavolo rimane aperto, per consentire alle parti di monitorare l’andamento dell’azienda e il suo posizionamento sul mercato (nella foto, un modello Fall-Winter 2019 di Brioni).