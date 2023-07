Parte da Milano, e in particolare dalla fashion week di settembre, il piano di rilancio di Fiorucci, brand fondato negli anni ’60 da Elio Fiorucci che dopo diverse gestioni (l’ultima è stata quella di Janie Schaffer) è stato recentemente rilevato da Dona Bertarelli.



L'investitrice svizzera di origine italiana, nota per le sue imprese sportive negli oceani, ha voluto in cabina di regia il ceo Alessandro Pisani (in arrivo da Diesel), impegnato negli ultimi mesi a definire la squadra giusta per portare avanti il progetto che il 21 settembre, durante la settimana della moda, sarà svelato ufficialmente.



«Inizieremo presentando i primi 15 look - racconta Pisani, che negli ultimi otto anni ha lavorato per il gruppo Otb - che da subito faranno capire le nostre ambizioni: Fiorucci è un love brand che non ha concorrenti nel mondo per il suo contenuto di creatività, libertà e inclusività e da questi valori siamo ripartiti, investendo però molto sulla qualità delle collezioni, che è cresciuta rispetto al passato».



Il nuovo Fiorucci «sarà completamente made in Italy e molto focalizzato sugli accessori e in particolare sulle borse, con un posizionamento nel segmento lusso accessibile-contemporary».



Per portare il brand ancora più in alto è stato lanciato un piano strategico che va in tre direzioni: prodotto, distribuzione e comunicazione. Per realizzarlo sono previsti una serie di investimenti. La prima novità sul fronte prodotto è l’arrivo del nuovo direttore creativo Francesca Murri, che prima di entrare a far parte del nuovo team Fiorucci ha lavorato per le grandi maison del lusso: da Armani a Ferragamo, passando per Versace, Gucci e Givenchy.



«A settembre - chiarisce Pisani - presenteremo un assaggio, ma il grosso del lavoro sviluppato da Francesca sarà visibile da novembre, con il lancio della pre-fall. L’assetto di collezione che abbiamo messo a punto prevede due lanci a stagione, con il core dell’offerta legato alla linea donna, ma in prospettiva anche l’uomo dovrà crescere, arrivando a incidere per circa un 35%».



«La spinta - prosegue il manager - arriverà dagli accessori: calzature, gioielli ma soprattutto borse. Anche l’abbigliamento sarà ben rappresentato: ci saranno jeans, T-shirt, felpe e giubbotteria, tutti item che non possono non far parte del guardaroba firmato Fiorucci».



Altro step fondamentale è la revisione della distribuzione, con lo sviluppo in primis del proprio canale e-commerce, attraverso i relativi canali social che da gennaio 2024, con l’arrivo sul mercato delle nuove collezioni, vivranno un reboot stilistico. «Tutta la parte operativa funziona già molto bene», tiene a precisare Pisani, che aggiunge di non prevedere attività retail per i primi tre anni di attività.



Revisione anche per il canale wholesale, «dove i nostri account devono essere in linea con le nostre strategie, coerenti con il posizionamento del marchio». Sono in fase di sviluppo progetti che coinvolgeranno i maggiori department store internazionali e avrà un maggiore impulso da subito il mercato europeo, in particolare Italia e Uk. «Poi ci concentreremo su aree come Stati Uniti e Giappone, dove c’è già conoscenza del brand. L’obiettivo commerciale che ci siamo dati è di arrivare alla fine dei prossimi due anni con almeno 300 clienti nel mondo», precisa il ceo.



Coerente con le linee strategiche di gruppo anche il progetto di cercare a Milano una nuova sede, che possa far rivivere i momenti d’oro legati allo store rivoluzionario di San Babila, in Galleria Passarella, antesignano dei concept store.



«Era il luogo di ritrovo della gioventù e della contaminazione in cui si trovava di tutto, dalle magliette ai pezzi di design, fino ai profumi - ricorda Pisani -. Quando si tratterà di inaugurare la nuova Casa Fiorucci ci piacerebbe che questo spirito di creatività diffusa rivivesse. Per questo stiamo cercando uno spazio polifunzionale, che ospiti l’ufficio stile e le campagne vendita ma che sia anche la sede di eventi e presentazioni e che ospiti talenti di tutti settori della moda, ma non solo, con cui ben presto torneremo a collaborare. Ora però pensiamo innanzitutto al prodotto».

