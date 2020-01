Grazie all'intesa con Rent The Runway, i clienti di Nordstrom possono ora acquistare capi usati nei punti vendita off-price Nordstrom Rack. L'insegna ha appena siglato un accordo con la piattaforma di noleggio, annunciato ai clienti con una e-mail. Il servizio sarà attivo in 24 location per un tempo limitato e darà accesso a capi firmati scontati con prezzi a partire da 28 dollari.

«In quanto pionieri della sharing economy, continuiamo a esplorare nuove modalità in chiave sostenibile, per dare a un numero crescente di donne la possibilità di acquistare moda firmata - recita la mail -. Perché essere eleganti e al tempo stesso salvare il pianeta non è più un'utopia».

L'intesa offre a Rent the Runway un importante sbocco off-price per vendere le sue rimanenze, dando ai negozi Nordstrom Rack anche una piccola spinta per incrementare il traffico.

Rent The Runway ha già dei punti di consegna nei suoi store Nordstrom e Nordstrom local, dove la clientela può restituire i capi affittati. Le due realtà hanno infatti siglato un accordo la scorsa estate e hanno testato il servizio a Los Angeles, espandendolo a metà novembre in quasi 30 punti vendita.

Prima delle vacanze di Natale avevano annunciato che la partnership avrebbe potuto anche comprendere lo sviluppo di prodotti esclusivi da acquistare prendere in affitto.

L'intesa con Nordstrom non è l'unica delle scommesse di Rent the Runway. Nel 2018 la piattaforma ha stretto una partnership con WeWork per la creazione di punti di consegna nelle sedi della società e ha anche annunciato una collaborazione con West Elm per un servizio di noleggio di articoli per la casa.

Lo scorso dicembre Rent the Runway ha annunciato anche la partnership con W Hotels, che offre un servizio "Closet Concierge" per i clienti in viaggio, che possono noleggiare vestiti durante le loro vacanze o viaggio d'affari. La società di noleggio, che ha raggiunto lo status di unicorno a marzo 2019, ha ampliato i suoi orizzonti anche nel childrenswear.

In un momento in cui i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti di alto livello a prezzi accessibili, altri retailer della moda blasonati hanno intravisto ottime chance nel mercato del second hand, sia attraverso il resale che l'affitto.

Lo scorso aprile Neiman Marcus ha acquisito una quota di minoranza nello specialista delle spedizioni online Fashionphile, divenendo il primo player de lusso a investire direttamente nel resale.

A metà agosto Macy's e JCPenney hanno siglato un'intesa con ThredUp per distribuire nei loro negozi i prodotti del resaler. In novembre è stata la volta di Lord & Taylor, che ha portato a termine l'acquisizione della fashion rental startup Le Tote.