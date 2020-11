Il Gruppo Tod's ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una flessione del 33% di fatturato, a 452,6 milioni di euro. Migliora la performance trimestrale.

Nel terzo quarter, quando la quasi totalità dei negozi all’attivo era operativa, i ricavi hanno registrato una diminuzione del 12% a 195,7 milioni.

Nei nove mesi il marchio Tod’s ha accusato un calo del 38,6%, seguito da Fay (-3%) e Hogan (-27%). Con un -26% Roger Vivier (nella foto) risulta il marchio più resistente agli effetti della pandemia.

Il gruppo marchigiano ha registrato una flessione del 36% in Italia, circa in linea con il resto d’Europa (-35%). Nelle Americhe la discesa è stata del 48%, mentre in Cina il calo delle vendite è stato nettamente più contenuto (-20%), grazie a un recupero a doppia cifra nel terzo rimestre.

«Le nostre collezioni invernali - ha commentato il presidente e ceo del Diego Della Valle - stanno registrando in tutto il mondo un’ottima accoglienza da parte della clientela locale. Ovviamente nel mondo occidentale i risultati dei negozi sono negativamente influenzati dall’assenza di turisti e, nelle ultime settimane, sono ulteriormente impattati dalle nuove chiusure di negozi, imposte per contenere la seconda ondata della pandemia».

Della Valle ha precisato che la performance del canale digitale è ottima: «Ha registrato una progressiva accelerazione ed è cresciuto in tutti i nove mesi a solida doppia cifra. Questo è per noi un canale prioritario, nel quale stiamo continuando a investire molto. Stiamo allargando la base clienti anche grazie alle nuove forme digitali di comunicazione: nel corso del terzo trimestre abbiamo iniziato il primo test sul mercato europeo del modello distributivo omnichannel».

A metà pomeriggio le azioni Tod’s registrano un rialzo di oltre otto punti percentuali al prezzo di 22,70 euro. La performance a un anno è -44%.