Sarà Luca Lo Curzio a pilotare il brand Jil Sander, passato nel 2021 nelle fila del gruppo Otb. Il manager raccoglie il testimone da Ubaldo Minelli, ceo del polo della moda veneto, che ricopriva il ruolo di ceo della griffe in seguito al suo ingresso in Otb.

Laureato in business administration presso l’Università La Sapienza di Roma, Luca Lo Curzio vanta una carriera internazionale nel settore del lusso. Dal 2016 in Ermenegildo Zegna Group, è stato president e ceo di Ermenegildo Zegna North America e precedentemente chief marketing and digital officer.

In precedenza il manager ha rivestito incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Luxottica, dove è stato global marketing director retail sun & luxury e country manager China, in Bain & Company, Danone e L’Oréal.

«Siamo felici di accogliere Luca Lo Curzio nel Gruppo Otb. Jil Sander è un brand con un altissimo potenziale di sviluppo. Sono certo che Luca Lo Curzio, un manager di grande esperienza internazionale, saprà guidare l’azienda verso il suo nuovo percorso di crescita», è il commento di Ubaldo Minelli.

Con un giro di affari di 1,7 miliardi di euro nel 2022, in progress del +14%, Otb detiene i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. Controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri.

Dal 2017 lo stile di Jil Sander è affidato ai direttori creativi Lucie e Luke Meier.