Non passa giorno che non si parli di Kim Kardashian. Dopo aver partecipato alle sfilate pugliesi di Dolce&Gabbana ed essere stata bersagliata dai rumors per una possibile trattativa con Coty - volta al riacquisto di una quota di minoranza del suo brand di make up Skkn by Kim -, la celebrity, influencer e imprenditrice è ancora al centro della scena in seguito ad altre voci in circolazione, stavolta su Skims.



Questo marchio di underwear, loungewear e shapewear, fondato da Kim nel settembre 2019, starebbe rastrellando fondi da un pool di investitori - tra cui la società di Boston Wellington Management - in un round pre-Ipo volto a far volare la sua valutazione a 4 miliardi di dollari (circa 3,6 miliardi di euro al cambio attuale).



Come ricorda wwd.com, che ha lanciato l’indiscrezione, a gennaio 2022 la label aveva avuto un’iniezione di 240 milioni di dollari tramite una raccolta fondi di Serie B, con una valutazione di 3,2 miliardi di dollari, dagli 1,6 miliardi del 2021.



Da Kardashian non arriva nessun commento. Il fatturato di Skims si aggira sui 500 milioni di dollari, ma entro il 2023 dovrebbe salire a 750 milioni, spianando la strada per raggiungere il miliardo di dollari.



Nell’autunno 2022 Kardashian è scesa inoltre nell’arena del private equity con la società Skky Partners, affiancata da Jay Simmons, ex Carlyle Group, e con il supporto di Kris Jenner, madre e manager di Kim. Obiettivo investire nei settori lusso, beni di consumo, hospitality, media ed entertainment, e-commerce. Anche in questo caso sarebbe in corso una caccia ai fondi.

Nella foto, Kim Kardashian sulla cover di Time magazine, che a giugno le ha dedicato un'intervista e ha inserito Skims tra le 100 aziende più influenti del 2023