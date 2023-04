Mentre l’arcipelago di proposte legate alla linea Diesel Living si espande, grazie a una serie di licenze con nomi di spicco del design, Renzo Rosso progetta la creazione di una business unit dedicata al contract. Già partita la ricerca di un manager che la guidi.

Lo ha rivelato l’imprenditore veneto in una lunga intervista rilasciata a wwd.com. Nell’articolo Rosso parla della sua passione per il mondo del design, che esprime personalmente all’interno delle sue case a Bassano del Grappa, Venezia e Milano, di cui cura personalmente l’arredo e il layout, apportando frequenti cambiamenti.

Un banco di prova per quello che è diventato un business solido, sotto il segno dell’etichetta Diesel Living. Un ombrello che racchiude accordi pluriennali con nomi come Moroso per l’arredamento, Scavolini per le cucine, Iris Ceramica per le piastrelle, Berti per i pavimenti in legno e Lodes per l’illuminazione. Tra i progetti, collaborazioni con Seletti per gli home accessories e Mirabello Carrara per la biancheria per la casa.

Come ha rivelato ancora Rosso a wwd.com, il segmento home rappresenterà il 4% dei ricavi previsti per il 2023, legandosi anche ai suoi progetti legati al real estate. «Sta diventando un vero business, tanto che ora mio figlio Andrea, che ne è il direttore creativo con la supervisione di Glenn Martens (creative director di Diesel, ndr), stiamo strutturando una business unit dedicata e cerchiamo un manager che la guidi».

Dopo la liaison con Bel Invest Group, mirata alla realizzazione di un edificio residenziale nel distretto di Wynwood a Miami, sempre in tandem con Bel Invest Group nascerà un edificio nel vivace Arts District di Las Vegas, che includerà circa 250 unità residenziali firmate Diesel Living più aree comuni. Per il futuro l’imprenditore sta valutando altri due o tre potenziali progetti residenziali.



Renzo Rosso è inoltre proprietario dell’hotel Pelican di Miami dal 1990 e, di recente, con il suo veicolo di investimenti privato Red Circle ha acquisito una partecipazione nell’hotel luxury di Londra Chiltern Firehouse. Ha investito inoltre nell’hotel Ancora di Cortina, la cui ristrutturazione dovrebbe giungere a termine entro il Natale 2024.

Per la Design Week di Milano, che in questo weekend sta scaldando i motori in vista della prossima settimana, Renzo Rosso non sarà presente al Salone, ma ha deciso di allestire un pop-up store insieme a Moroso in via Spiga 26, dove presenterà le novità della sua home collection.