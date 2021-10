Dopo realtà come Gucci, Dolce&Gabbana e Karl Lagerfeld, anche Jimmy Choo fa la prima incursione nel metaverso. Il 20 ottobre la label lancia il suo primo Nft in partnership con Ucollex, piattaforma specializzata nella vendita di Nft, vendendolo all'asta sul marketplace Binance Nft, piattaforma specializzata per la compravendita di prodotti digitali.

Battezzato Jimmy Choo/Eric Haze curated by Poggy, il progetto consiste in una versione digitale della sneaker frutto della colab tra il creativo giapponese Poggy e l'artista newyorchese Eric Haze. Il miglior offerente si aggiudicherà la creazione virtuale, e riceverà anche un paio di sneaker dipinte a mano in edizione limitata.

L'iniziativa ha un risvolto benefico, dal momento che tutti i profitti dell'asta saranno donati alla Jimmy Choo Foundation a sostegno di Women for Women international, che sostiene le donne scampate alla guerra, aiutandole a ricostruire le loro vite.

Oltre all'Nft Jimmy Choo metterà in vendita lo stesso giorno anche 8.888 Mystery Box, suddivise in un singolo Jimmy Choo/Eric Haze Love 100 glitter, 445 carte super-rare, 3.109 carte rare e 5.333 carte neutre, tutte completamente digitali. Gli acquirenti compreranno senza sapere quali carte riceveranno. Quelli che se ne aggiudicheranno gli esemplari dai due livelli superiori di rarità saranno inseriti in un nuovo sorteggio per ricevere un Nft super raro e inedito di Jimmy Choo, che sarà lanciato in una data successiva.