Il player delle calzature statuintense Crocs ha affidato a Lori Foglia con effetto immediato il ruolo di vp senior e chief product and merchandising officer. La manager, che riporterà alla presidente Michelle Poole, arriva in azienda in una fase di grande dinamismo per la label.

L'executive porta in Crocs l'esperienza maturata in quasi 25 anni di esperienza sul fronte prodotto, merchandising e commerciale. Dal 2016 è stata evp e direttore commerciale di Victoria's Secret, etichetta di L Brands, per cui si è occupata di supervisionare la commercializzazione dei prodotti in oltre 1.000 negozi, più il business digitale. Nel 2019 è stata nominata evp e gmm del gruppo, con l'incarico di sviluppare il nuovo business della moda per l'azienda.

Prima ancora è stata per più di dieci anni da American Eagle Outfitters, rivestendo una serie di ruoli, tra cui quello di general merchandise manager dell'etichetta Aerie.

«Sono entusiasta di dare il benvenuto a Lori nel team Crocs in questo momento molto emozionante per il marchio - ha dichiarato Poole in un comunicato. - La sua profonda esperienza di merchandising dtc e la visione volta allo sviluppo del prodotto e del digital saranno strategiche per il team dirigenziale di Crocs, in una fase di crescita accelerata ed esponenziale in tutte le categorie chiave e nei canali di distribuzione in tutto il mondo».

Il marchio ha infatti alle spalle diversi trimestri da record. Nel secondo quarter, che si è chiuso il 30 giugno 2021, ha realizzato un fatturato di 640,8 milioni di dollari, con una crescita del 93,3% anno su anno. L'utile netto trimestrale è stato di 319 milioni di dollari, o 4,93 dollari per azione diluita.

Di recente la label ha presentato un piano di crescita strategico quinquennale, con l'obiettivo di raggiungere 5 miliardi di dollari di turnover entro il 2026.

Crocs ha inoltre promosso Erik Olson al ruolo di senior vice president and global sourcing product execution. Il manager, che è entrato a far parte di Crocs nel 2005, ha ricoperto una serie di ruoli di leadership chiave nell'azienda e ne ha guidato il passaggio alla produzione in outsourcing.