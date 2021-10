Farfetch fa tesoro dell'esperienza maturata in anni di e-commerce di moda, oltre che dell'immensa mole di dati raccolti, e lancia il suo marchio insieme a New Guards Group, realtà che ha rilevato nel 2019. Battezzata There Was One (Two), la linea punta su sostenibilità e capi senza tempo.

La linea è in vendita da oggi, 20 ottobre, solo su Farfetch: si caratterizza per i tessuti eco-friendly e certificati e per il packaging, riciclabile e compostabile. Viene proposta con lanci limitati, per ridurre al minimo lo stock.

Il range di prezzi spazierà da meno di 100 dollari per una canotta in cotone a oltre 1.000 dollari per le giacche di pelle e, forse, anche di più per i capi che verranno in futuro. La collezione è il risultato degli insight desunti dalle ricerche dei consumatori abbinati a una cura attenta del design e dei materiali.

A siglare il debutto del marchio, la campagna di lancio ideata da Penny Martin con la collaborazione delle stylist Karen Binns, Ellie Grace Cumming ed Emilie Kareh e con le immagini della fashion photographer Katja Rahlwes. Un progetto che si avvale della collaborazione di tre muse ispiratrici: la dj Honey Dijon, la violoncellista Lucinda Chua e la designer e attivista Rym Beydoun, invitate a sperimentare la collezione.

Farfetch ha rilevato New Guards Group nel 2019 per 675 milioni di dollari. Una realtà che include i marchi Off-White, Heron Preston, Opening Ceremony, Marcelo Burlon County of Milan, Palm Angels, Unravel Project, Alanui, Kirin Peggy Gou e Ambush.