L’alto di gamma è un settore strategico, fondamentale per rilanciare l’Italia e l’Europa nella ripartenza dell’economia post Covid: parte da questa premessa il decalogo di raccomandazioni presentato oggi da Fondazione Altagamma ai rappresentanti italiani in Europa, in vista del vertice europeo che il 17 e 18 luglio discuterà a Bruxelles del piano Next Generation Ue (alias recovery fund), come offensiva alla crisi scatenata dall’epidemia sanitaria.

«La centralità dell’industria dell’alto di gamma non si è ancora pienamente affermata presso le istituzioni italiane ed europee. Eppure si tratta di un comparto chiave, che vale in Italia 115 miliardi di euro, pari al 6,85% del Pil italiano, e in Europa circa 800 miliardi, cioè il 4% del Pil europeo, nonché il 10% dell’export Ue», ha detto il presidente Matteo Lunelli nel corso di un meeting virtuale con Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, e Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e diversi deputati europei.

Salvaguardare questo settore, in un momento di sfide epocali e di importanti cambiamenti nel consumatore, è fondamentale secondo il numero uno di Altagamma, che ha sottolineato l’importanza di «un piano articolato di interventi, al fine di sprigionare l’enorme potenziale di questa industria, che può essere una locomotiva per l’economia italiana ed europea».

Tra le dieci raccomandazioni enucleate dal Position Paper dell'associazione c’è l’invito a investire sul capitale umano, attraverso la formazione universitaria e i talenti del fare, a promuovere e rilanciare il turismo di alta gamma e sostenere gli investimenti in innovazione.

Il documento evidenzia anche la necessità di puntare sulla sostenibilità, rafforzare il mercato unico, tutelare la libera circolazione di beni, servizi e persone, proteggere la proprietà intellettuale, garantire la distribuzione selettiva e, last but not least, supportare la crescita delle piccole e medie imprese italiane.

L’auspicio è che queste azioni, allineate alla posizione dell’associazione europea dell’alto di gamma Eccia (European Cultural and Creative Industries Alliance), «siano al più presto intraprese dall’Unione Europea in risposta alla crisi sistemica che sta vivendo il settore».