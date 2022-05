Fendi ha in programma di aprire un nuovo stabilimento a Fermo, nelle Marche, interamente dedicato alle calzature. L'inaugurazione dell'impianto è prevista per l'autunno.

Come riporta wwd.com, il marchio italiano che fa capo a Lvmh, si trasferirà dalla sua attuale struttura nella vicina Porto San Giorgio.

«L'Italia è sinonimo di tradizione, storia, bellezza e soprattutto eccellenza - ha dichiarato al quotidiano online il presidente e amministratore delegato di Fendi Serge Brunschwig -. Per questo, investire nel made in Italy e nella qualità artigianale è fondamentale per garantire che tali competenze vengano tramandate di generazione in generazione dagli artigiani».

Proprio con l'obiettivo di formare una nuova generazione di artigiani specializzati, lo scorso settembre, l'azienda ha selezionato l'Istituto Statale Professionale per l'Industria e l'Artigianato “Ostilio Ricci" di Fermo per lanciare la prima edizione del Master Class della calzatura Fendi.

Il nuovo sito di Fendi si estende su oltre 7mila metri quadrati e comprende una vasta gamma di aree di produzione, uffici e magazzini. La facciata presenta un'innovativa superficie in alluminio con effetto ondulato simile alla pelle.

Altri elementi chiave includono arredi in acciaio e pavimenti in cemento al quarzo; interni in grigio neutro e bianco e mobili imbottiti in colori pastello realizzati con pellami riciclati Fendi.

Progettato per essere il più neutro possibile dal punto di vista ambientale, l'edificio sfrutterà al massimo la luce diurna naturale con parte della sua elettricità generata dai pannelli solari, grazie alle grandi pareti di vetro.

Quello di Fermo è solo l'ultimo investimento da parte di Fendi in una serie di progetti legati alla produzione made in Italy e al supporto delle generazioni future.

L'azienda sta costruendo anche un nuovo stabilimento a Bagno a Ripoli, in Toscana, fuori Firenze, specializzato in pelletteria e che dovrebbe aprire nella seconda metà del 2022 anche come centro di formazione.