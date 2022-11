e.f.

Per contenere i costi,si prepara a tagliare oltre 100 posti di lavoro. Come si legge su vari siti britannici, il 31 ottobre il fashion e-commerce, che conta oltre 3.300 addetti, ha avviato un periodo di consultazione di 45 giorni con il personale interessato. I ruoli in esubero sarebbero concentrati soprattutto a Londra e riguarderebbero ogni reparto, anche se l’azienda quotata a Londra spera di ricollocare i dipendenti, dove possibile.La notizia arriva dopo che in ottobre sono state rese note le performance dell’esercizio chiuso a fine agosto: le vendite sono aumentate dell’1% a 3,9 miliardi di sterline (circa 4,5 miliardi di euro), il margine lordo si è attestato al 43,6%, rispetto al 45,4% nel 2021 e la perdita ante-imposte ammonta a 32 milioni di sterline, contro il precedente utile pretasse di 177,1 milioni.Il nuovo ceo- un interno dell’azienda che dallo scorso giugno ha preso il posto di, andato alla guida di- ha lanciato un piano della durata di 12 mesi per migliorare il conto economico. Il nuovo business plan si basa sul rinnovo del modello commerciale e il miglioramento della gestione delle scorte, sulla semplificazione dei costi e il rafforzamento del team di gestione. L’executive vede una grande necessità di migliorare il modello operativo soprattutto nei mercati internazionali.In mattinata le azioni Asos scendono di oltre 4 punti percentuali alla Borsa di Londra, dove l’azienda capitalizza circa 586 milioni di sterline. Da inizio anno il titolo ha perso quasi il 76% del suo valore.