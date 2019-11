Il Gruppo Capri, titolare dei marchi Alcott e Gutteridge, aderisce al progetto del gruppo Intesa SanPaolo e Generation Italy, per ridurre la disoccupazione giovanile, offrendo opportunità di formazione e inserimento lavorativo.

L’emergenza lavoro è nota: a fronte di circa 1,3 milioni di giovani italiani disoccupati, nel mercato sono aperte circa 731mila posizioni, i cui profili sono di difficile reperimento da parte delle imprese. Un gap paradossale, frutto di un disallineamento tra domanda e offerta.

Proprio per uscire da questa impasse, nel giugno 2019 Intesa SanPaolo ha lanciato il progetto Giovani e Lavoro: un’iniziativa di formazione gratuita, che insieme a Generation Italy - il progetto globale no profit creato nel 2015 da McKinsey & Company e arrivato adesso anche in Italia - ha l’obiettivo di formare 5mila giovani disoccupati nel giro di tre anni.

I programmi formativi sono partiti dalle esigenze delle imprese, al fine di ideare e promuovere corsi ad hoc brevi (dalle tre alle 12 settimane), intensivi (8 ore al giorno) ed esperienziali (grazie a simulazioni, laboratori e giochi di ruolo), che finora si sono focalizzati sulla preparazione di addetti alla vendita in ambito retail, operatori hospitality-food&beverage e sviluppatori Java, con corsi predisposti a Milano, Roma, Napoli, Venezia e, a breve, Torino e Bari. Oltre 350 i ragazzi tra i 18 e i 29 anni finora formati, di cui l’80% ha trovato lavoro al termine dei corsi.

Uno degli employer partner di punta per l’iter formativo in ambito retail è proprio il Gruppo Capri, che ha avviato la collaborazione l’estate scorsa a Napoli e ha proseguito con tappe a Roma e Venezia.

Dal 25 novembre inizierà un’altra tornata di corsi, che andrà avanti per tutto il 2020, con nuove classi a Roma, Venezia, Milano e Napoli.

Alla Capri tra i frequentanti sono stati finora assunti 17 giovani e numerosi profili sono in via di valutazione: «Negli ultimi dieci anni – ha sottolineato il brand director Francesco Colella – l’80% dei tirocini in azienda si sono trasformati in rapporti contrattualizzati, con il 68% di giovani sotto i 30 anni, il 30% fra i 30 e i 40 anni e il 2% over 40». (nella foto, il negozio Gutteridge di via Dante a Milano).