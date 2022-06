Forte di una rete wholesale fatta di 200 multimarca solo in Italia, l’azienda toscana di capispalla in pelle Stewart punta a crescere attraverso i mercati esteri e l’ampliamento della gamma prodotto: «Il 2021 - racconta Vittorio Piani, proprietario del brand - è stato molto positivo per noi e i primi mesi di quest’anno confermano il trend, con aumenti delle vendite a doppia cifra. Quello che dobbiamo fare ora è espanderci all’estero e offrire ai nostri clienti maggiori opportunità di acquisto».

«Attualmente - prosegue l’imprenditore - oltre confine non siamo praticamente presenti, ma abbiamo cominciato a curare maggiormente l’internazionalizzazione di Stewart e presto apriremo a mercati come Francia, Germania, Giappone e Olanda, dove ci rivolgeremo a clienti di livello alto, come facciamo in Italia. A Pitti, dove eravamo presenti anche questa stagione con uno stand, abbiamo registrato contatti interessanti».

Anche l’ampliamento della gamma è visto dall’azienda di Reggello (Firenze) come leva per un incremento significativo del fatturato.

«I capispalla restano la nostra specialità, ma con la primavera-estate abbiamo potenziato tutta la parte dedicata agli accessori, con zaini e borse in canvas e pelle. Dalla prossima stagione introdurremo ulteriori novità», conclude Piani, annunciando che presto verrà inaugurato l’e-shop diretto.



All’ultima edizione di Pitti Uomo non è passata inosservata la nuova linea ultraleggera Etere, realizzata con pellami sottili e dal touch morbidissimo, arricchita della stampa serigrafica per i modelli Etere Garment Suede ed Etere Drowne.



Una lavorazione innovativa, che risulta simile alla stampa jacquard pied de poule e che rende l’interno della giacca - rigorosamente sfoderata - il vero protagonista.



Altra novità della gamma Etere è Asso, la reinterpretazione Stewart della classica sahariana: proposta in suede lavato nei colori blu e fango, la giacca ha quattro tasconi e il collo alla coreana con chiusura a scomparsa.

Alan è invece una giacca/camicia con bottoni nascosti, comoda da indossare sia aperta che chiusa.