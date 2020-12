a.b.

Nuovo accordo di licenza per, che dalla stagione FW 21-22 produrrà e distribuirà la versione piccole taglie di, marchio di urban outerwear in capo aIl gruppo ha scelto l'azienda pugliese in quanto sinonimo di una filiera di qualità nei processi produttivi, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'impatto ambientale.Aspetti ai quali Add dà molta importanza, scegliendo filati spesso rigenerati, utilizzando energia pulita grazie a pannelli fotovoltaici e, più in generale, privilegiando strategie green all'insegna del risparmio energetico.Questa collaborazione porterà Gimel a presidiare un'area finora inesplorata, quella dei capispalla in piuma, core business di Comei & Co.. La realtà di Putignano, in provincia di Bari, si occuperà di tutto il processo dalla realizzazione dei modelli alla commercializzazione, sotto la supervisione creativa di, direttore creativo di Add.Recentemente Gimel, specializzata da oltre 40 anni nel childrenswear, ha stretto un'intesa di durata illimitata con, mentre a giugno si è aggiudicata la licenza di