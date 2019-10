Un altro rimpasto azionario all’interno di Rino Mastrotto Group. Il gruppo conciario, che dallo scorso agosto fa capo per il 70% a Nb Reinaissance Partners, vede ora l'ingresso di un nuovo socio. Si tratta di Nb Aurora, che ha acquistato l'11% dell'azienda veneta.

L’intesa fra le due realtà (entrambe controllate dal private equity Neuberger Berman) prevede l’investimento da parte di Nb Aurora di 20 milioni di euro.



Questi passaggi azionari non toccano il ruolo della famiglia Mastrotto, che è rimasta socia di minoranza dell’azienda e continuerà a ricoprire un ruolo strategico nella gestione della realtà che produce e commercializza pellami per il mondo della moda, ma anche per i settori automotive e arredamento.