Prevede di tornare presto agli scenari pre-pandemia Nice Footwear, l'azienda che sviluppa, produce e distribuisce scarpe per il tempo libero e lo sport con i brand propri (Kronos) e in licenza (Fred Mello, Ellesse, Avirex e Conte of Florence). La campagna vendite della Fall-Winter 2021 si è chiusa per il player vicentino a circa 12 milioni di euro, con una progressione del 6% rispetto all'analoga stagione del 2019 e un incremento a doppia cifra rispetto al 2020.

Un andamento che lascia ben sperare per il fatturato dei 12 mesi, previsto in crescita nel prossimo biennio a 25 milioni di euro, rispetto ai 20 del 2020 (sceso del -15% circa rispetto al 2019), con l'Italia primo mercato a quota del 53,44%, seguita da Svizzera (29,85%) e Francia (22,63%).

I mesi della pandemia hanno dato modo al player delle calzature di riconsiderare il portafoglio clienti, puntando su una loro rimodulazione e diversificazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo aziendali.

Grazie a queste strategie il fatturato cresce sia per l’area private label sia per le licenze e, nel 2021, implementa la progressione del portafoglio clienti con nuove partnership commerciali sia in Italia che all’estero, come in Grecia, Spagna, Romania e nei Balcani.

Tra le ultime partnership, quella siglata con Fred Mello conferma la crescita all’interno di punti vendita di abbigliamento di alto profilo.

«Nice Footwear si consolida come realtà performante in un momento congiunturale di forte tensione di mercato. Siamo orgogliosi degli obiettivi raggiunti fino ad oggi, step funzionali al posizionamento dell’azienda e alle sfide future che ci siamo prefissati e che intendiamo raggiungere», è il commento di Alessandro Perletti, sales & marketing manager di Nice Footwear.

«La strategia, orientata a implementare nuovi mercati, nuove relazioni e nuovi risultati, sta dando i propri frutti - aggiunge Bruno Conterno, ceo Nice Footwear -. Abbiamo già alcune trattative in pipeline con brand alla ricerca di un partner a tutto tondo per le calzature e stiamo dialogando con multinazionali di alto profilo per diventare veri e propri partner strategici. Crediamo che il 2021/2022 possa essere il traguardo corretto per nuove e ambiziose progettualità».

Nata nel 2004 e basata a Vicenza, Nice Footwear conta su due showroom inaugurate a Milano e Hong Kong nel 2019. Fiore all’occhiello dell'azienda è l'area R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro, come il software nativo e brevettato 3D e l’uso della realtà virtuale, che consente di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render.

Nel corso del 2020 l'azienda è entrata a far parte del cluster della Regione Veneto Face-Design, una network che coinvolge università e aziende del design e del fashion, con l’obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l’internazionalizzazione. Sempre nel 2020 ha emesso il primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità.



Nella foto, Angelo Sinico, Bruno Conterno, Francesco Torresan e Alessandro Perletti di Nice Footwear.