Trentuno miliardi e settecentoventi milioni di dollari, il 2% in meno di un anno fa. È questo il valore di Louis Vuitton secondo il Best Global Brands 2020 Report redatto da Interbrand, che raccoglie i 100 marchi che valgono di più al mondo.

La maison di Lvmh occupa la prima posizione nel settore del lusso della graduatoria (e la 17esima a livello globale) precedendo altre due realtà francesi: Chanel (21,2 miliardi di dollari, - 4% rispetto al 2019) e Hermès (17,96 miliardi di dollari stabile sul al 2019) e rispettivamente al secondo e terzo posto nella luxury chart.

A interrompere il domino francese ci ha pensato Gucci, che si trova al quarto posto (e al 32esimo generale), con un valore stimato di 15,67 miliardi. Un piazzamento che consente alla griffe della doppia G di confermarsi - ed è la 21esima volta consecutiva - il marchio italiano numero uno de Best Global Brands Report.

Anche Gucci però, come Vuitton e Chanel che lo precedono nel ranking, registra una leggera decrescita rispetto allo scorso anno, quando il valore del suo brand era pari a 15,9 miliardi. Ma quest’anno il segno meno è una costante per le aziende del lusso presenti nella top100 di Intrerbrabd, penalizzate più di altre dalla pandemia.

Dopo aver conquistato il titolo di settore a maggiore crescita per due anni consecutivi, infatti, il lusso registra nel 2020 una battuta d’arresto con una decrescita del valore compreso tra l’1 e il 9% per tutti i brand del comparto, tranne il già citato Hermès rimasto stabile allo stesso valore.

«Fattori esterni, come quelli che stiamo vivendo, possono rendere la vita di un'azienda più difficile, ma non possono soffocarne i valori - ha dichiarato Marco Bizzarri, ceo di Gucci commentando la classifica -. Ecco perché sono molto orgoglioso del nostro risultato nella Best Global Brands 2020, che ci vede ancora una volta al primo posto tra i marchi italiani. Ora più che mai abbiamo bisogno del nostro spirito - abbiamo bisogno dei nostri valori, di tutto ciò che ci rende diversi e speciali, per guardare avanti. Parametri come "coerenza" della nostra narrative e "coinvolgimento" della #GucciCommunity sono stati la chiave di questo successo».

A tenere alta la bandiera italiana non c'è solo Gucci: tra le nove aziende di lusso presenti nella classifica di Interbrand c’è anche Prada, che conquista la 99esima posizione. Nonostante una flessione del 6% e un valore stimato di 4,49 miliardi, la griffe è risalita di una posizione.

Tra la quarta posizione di Gucci e la nona di Prada si trovano nell’ordine Cartier, Dior, Tiffany&Co. e Burberry, replicando la stessa successione di un anno fa.

Tra le 100 aziende che valgono di più al mondo, il fashion system non è rappresentato esclusivamente dal comparto luxury. Nella classifica globale infatti compaiono anche i due colossi dello sportswear come Nike (decina posizione con 34,38 miliardi di dollari in crescita del 6%) e adidas (50esimo, 12 miliardi di dollari, +1%).

Ma è il mondo del fast fashion quello che sembra aver sofferto di più l'effetto della pandemia da Covid-19: a seguito della chiusura di numerosi punti vendita il valore del brand di Zara (#35)e H&M (#37) scende rispettivamente del 13% e del 14%, con un conseguente calo di almeno sei posti rispetto alla classifica dell’anno scorso.

Ma l’indagine Interbrand riguarda tutti i settori produttivi. Quest’anno la tecnologia ha tolto al lusso il titolo di ambito con la crescita più rapida e sempre tech sono anche i brand best performer: Amazon, Microsoft, Spotify e Netflix. Cambia anche il podio della classifica globale: Apple si conferma leader assoluta, ma Microsoft supera Google e sale al terzo posto.