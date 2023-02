Nuova acquisizione nel mondo vitivinicolo per. Il fondatore del, ideatore anche dell’insegna, è il nuovo proprietario della storica azienda in ValpolicellaGestita con la famiglia dall’ex allenatore di calcio– che continuerà a collaborare al progetto – la cantina si trova nelle colline a Nord di Verona, a pochi chilometri dal Parco della Lessinia, ed è produttrice di vini autoctoni della zona di Trezzolano, in alta Val Squaranto.

L’azienda in Valpolicella si aggiunge alle altre due cantine nel portafoglio del gruppo veneto: quella di Tenimenti Leone nel Lazio e quella in Sardegna, dove Sandro Veronesi ha acquistato 16 ettari a corpo unico e impiantato altri dieci ettari di vigneti nei pressi di Alghero.

L’obiettivo è di coniugare l’attività di produzione a quella di distribuzione del vino, sfruttando il canale delle attuali 29 enoteche con cucina di Signorvino presenti in Italia.

Forte di un fatturato che nel 2022 ha superato i 55 milioni di euro, in crescita del 50% sul 2021, l’insegna è in forte evoluzione: in cantiere ci sono una decina di aperture e nuove destinazioni internazionali.



Prima tappa sarà Parigi, nella zona di Place Saint-Michel, il prossimo settembre.