Archiviata l'esperienza come direttore creativo di(conclusasi a dicembre 2022),torna sul mercato en solitaire e rilancia con quello che sa fare meglio: la maglieria.Ai blocchi di partenza per la primavera 2024 è infatti un nuovo progetto,, una collezione che riprende e attualizza, grazie all'uso delle nuove tecnologie, i capi di prêt-à-porter in maglia portati in passerella nel 1992, che segnarono una tappa fondamentale per la storia del brand.Le creazioni indossate dalle top model di allora - da, da, fino a- fanno da trama a una nuova narrazione in chiave no gender.Un ulteriore step, dunque, nella carriera di Navarra - bolognese, classe 1970 - che ha esordito con la sua prima linea negli anni Ottanta, presentata dal 1986 al 1991 nell'ambito diUn percorso che si sviluppa nel 1992 con la collaborazione con il, durata otto anni: Navarra entra a far parte del team stilistico e gli viene affidata la responsabilità della linea omonima. Al contempo, nel 1995, assume per due anni la direzione artistica dello spazio Tendenze diNel 1996 diviene consulente per la linea di calzature donna di: incarico che conserva sino al 2001. Nello stesso anno prende avvio l'intesa con(che diventa anche socio del brand di Navarra), per il quale diventa il direttore creativo fino al 2009.Il 2004 è l'anno di nascita della linea uomo, che debutta alla fashion week milanese nell'autunno-inverno 2004/2005.Dal 2014 a oggi lo stilista ha collaborato con diverse aziende, fra le qualifino a essere chiamato nel 2017 dal gruppo Antress di Carpi, dove è rimasto come direttore creativo fino allo scorso dicembre.Ora la nuova avventura con Gaetano Navarra Icons 1992, collezione prodotta dal maglificio di famiglia a Bologna e distribuita a livello internazionale dalla showroomdi Milano.