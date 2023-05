È nel nuovo pay off Feel at ease che si concentrano la nuova visione e mission di Gta. L’azienda fondata a Padova nel 1955, che realizza pantaloni sartoriali di alta gamma, ha infatti messo a punto un piano di crescita della collezione e della distribuzione che punta su body positivity, sostenibilità e inclusività.



Tutto parte dall’innovazione di prodotto. Per colmare la distanza tra sartorialità e easywear, dando forma a pantaloni sempre capaci di rispondere alle esigenze di comfort di chi li indossa, Gta ha creato la Waist Comfort Band: una cintura invisibile, oggetto di domanda di brevetto per invenzione industriale a livello internazionale, presente su tutti i capi della collezione e capace di “regalare” a ogni modello fino a 6 centimetri di morbidezza sul girovita.



Una trovata “ingegneristica” che risolve il problema legato alle taglie, semplificando gli ordini da parte dei buyer e gli acquisti online da parte dei consumatori finali.



Il progetto, fortemente voluto dal ceo Carlo Soglia, trova pieno compimento con la collezione Spring-Summer 2023 (nella foto) che per l’azienda segna appunto l’inizio di una nuova strategia commerciale.

L’espansione territoriale del brand avrà come punto di partenza l’attuale presenza in circa 250 tra boutique multimarca e department store nel mondo, in mercati di riferimento come Italia, Giappone, Corea, l’Europa dell’area Dutch.

Lo sviluppo distributivo prevede un focus su nuovi territori come Stati Uniti e Paesi Scandinavi e il rafforzamento all’interno delle grandi realtà distributive in America.

Parallelamente l’azienda sta introducendo in collezione nuove materie prime, lavorazioni e modelli con un duplice obbiettivo: aggiungere contenuti sostenibili al progetto Gta (che entro il 2027 potrà contare su una serie di importanti certificazi green) e conquistare un target di consumatori più giovani rispetto al core business fatto di over40.

Inoltre, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il peso dell’e-commerce, Gta ha dato vita sul suo sito a un vero e proprio showroom virtuale, dove il cliente finale ha la possibilità di realizzare pantaloni completamente personalizzati, scegliendo modello, colore, tessuto preferito, e riceverli direttamente a casa nel giro di poche settimane.



Grazie a questo programma, gestito direttamente dalla sede di Padova e destinato ad arricchirsi di nuovi servizi e attivazioni, l’azienda è in grado di vendere una serie di prodotti senza averli materialmente in magazzino, promuovendo così una modalità di produzione più etica e consapevole.