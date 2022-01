an.bi.

«La nostra forza è data dal rapporto qualità-prezzo, ma anche dalla conoscenza diretta dei punti vendita nostri clienti, che ci tranquillizza sull'andamento della campagna vendita, nonostante la pandemia».prima di arrivare aha viaggiato per l'Europa, partendo da Prato, dove ha sede il marchio Distretto12, fino all'estremità più a nord dell'Olanda. «In un momento in cui nessuno si muoveva, io e il direttore commerciale Italia abbiamo macinato chilometri e ci abbiamo messo la faccia, spiegando ai clienti la collezione FW 22/23 e il servizio offerto», dallo stand dil'imprenditore di origine cinese, che cinque anni fa ha lanciato il marchio total look, il cui obiettivo per il 2022 è quello di posizionarsi su una fascia più alta di clientela e di rafforzare la rete distributiva all’estero.«Oggi abbiamo 500 clienti tra Europa e Italia - spiega - dove siamo presenti in 250 punti vendita, che vorremo incrementare fino a 350, per completare la distribuzione. Ma è l'area Dach che da due anni cresce di più e su cui vogliamo rafforzarci, puntando a stringere accordi con negozi sempre più belli».Il brand che fa capo a, con un giro d'affari di circa 10 milioni di euro, ha registrato ottime vendite a fine 2021 e, nonostante la gelata di inizio anno dovuta a Omicron, prevede di progredire nel 2022, nonostante i problemi delle materie prime e del costo dell'energia.«È il tema del momento - conferma Hong -. Impossibile non ritoccare i prezzi al rialzo, ma non intendiamo superare il 10%, perché certi aumenti non possono ricadere tutti sul consumatore finale. Per questo ci siamo confrontati con i nostri fornitori e abbiamo deciso di fare tutti un passo indietro, rinunciando ognuno a qualcosa: fare squadra in questo momento è fondamentale edessere una griffe praticamente a km. zero, con tutta la produzione in Toscana, ci aiuta molto».